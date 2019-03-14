Эксперты нашли Windows 8 и 10 критическую уязвимость

В Windows обнаружена ранее неизвестная уязвимость (уязвимость нулевого дня), которую хакеры могли использовать при проведении сетевых атак. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

По словам экспертов, брешь была обнаружена в графической подсистеме для расширения локальных привилегий. Для ее использования был написан специальный вредоносный код (эксплойт). Он позволил хакерам получать полный контроль над атакуемым компьютером или подключаться к сети жертвы. Отмечается, что уязвимость была выявлена в Windows 8 и 10.

«Продукты «Лаборатории Касперского» детектируют уязвимость как HEUR: Exploit.Win32.Generic, HEUR: Trojan.Win32.Generic и PDM: Exploit.Win32.Generic», – рассказали в пресс-службе компании. Остальных деталей об этой бреши раскрывать не стали.

Получив данные об обнаруженной уязвимости, Microsoft выпустила обновление для ее исправления. Всем компаниям, которые используют эти версии Windows, посоветовали максимально оперативно установить «заплатку».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.03.19

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