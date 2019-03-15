Пользователи жалуются на сбои в работе «Яндекс.Почты»

Сегодня «Яндекс.Почта» работает с перебоями. Об этом сообщают пользователи сервиса. По их словам, при попытке зайти в почтовый ящик, возникает ошибка.

«Похоже, она начала ломаться еще вчера вечером, потому что вчера было отправлено письмо, но я его не получила», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» одна из пользователей сервиса.

Стартовая страница «Яндекс.Почты» (mail.yandex.ru) открывается не всегда, пользователи видят на экране сообщение: «Несуществующая страница почты». Когда все же удается пробиться в ящик, в папке непрочитанных писем индексируются новые сообщения, однако доступа к ним сервис не дает.

Примечательно, что переадресованные с Яндекса на gmail письма приходят и открываются.

Наибольшее количество проблем связано именно с десктопной версией сервиса, отмечают пользователи. С мобильной почтой подобных ошибок не возникает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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