В России создан комплекс противодействия гражданским дронам

Холдинг «Росэлектроника» разработал новый комплекс противодействия гражданским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), который получил название «Атака – DBS». Он способен пресечь проникновение дронов на охраняемую территорию, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Комплекс противодействия БПЛА доступен для безлицензионного приобретения. «Он способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта», – говорится в сообщении. В «Ростехе» также отметили, что данная разработка не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах и других высокотехнологичных объектах. Испытания системы уже начались.

«Атака – DBS» блокирует каналы связи и спутниковой навигации, используемых БПЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 секунды», – пояснили в корпорации.

Данную систему планируется применять против дронов, ведущих несанкционированное видеонаблюдение, транспортировку или сброс компактных грузов, передает РИА «Новости». Комплекс самостоятельно оповещает заинтересованных лиц об инциденте через SMS или электронное сообщение.

Москва, Иван Гридин

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