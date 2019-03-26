Из Facebook стерли почти 2 тысячи связанных с Россией страниц

Социальная сеть Facebook удалила 1907 страниц, групп и аккаунтов, которые имеют отношение к России. Официальная причина блокировки – рассылка спама, а также «скоординированное неестественное поведение».

По словам главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, из соцсети удалили 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп. Он уточнил, что там распространялась информация о конфликте на востоке Украины, проблемах беженцев, ситуации в Крыму и коррупции. На страницы были подписаны более 1,7 млн пользователей.

«Мы поделились информацией о нашем расследовании с соответствующими правоохранительными органами и политиками»,– добавил Глейхер.

Кроме того, Facebook удалила 158 страниц, 263 аккаунта и 35 групп, которые связаны с Ираном. В соцсети отметили, что они распространяли региональные новости, но зачастую недостоверно доносили информацию.

Менло-Парк, Служба информации РИА «Новый День»

Менло-Парк. Другие новости 26.03.19

Разведка США сообщила о сроках поступления «Посейдонов» на вооружение РФ. / Росмолодежь может блокировать опасные для подростков сайты. / В России хотят запретить переводы граждан в онлайн-казино. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»