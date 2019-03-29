VPN-сервисы отказались подчиняться Роскомнадзору

Сервисы VyprVPN и OpenVPN отвергли требование Роскомнадзора подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных сайтов. На выполнение требования регулятор отвел 30 дней, после чего сервисы могут быть заблокированы.

Гендиректор компании-разработчика VyprVPN Golden Frog Сандей Йокубайтис заявил, что сервис «не собирается исполнять никаких цензурных требований российского правительства», передает «Интерфакс». По его словам, «Китай экспортирует свою технологию по блокировке интернета Great Firewall в Россию». Он добавил, что компания готова к использованию против нее технологий по блокировке, поскольку имеет многолетний опыт работы на китайском рынке.

С отказом выступил и сервис OpenVPN. Основатель и гендиректор OpenVPN Фрэнсис Динья заявил, что компания «не может идти на компромисс и должна защищать безопасность и конфиденциальность тех, кого мы обслуживаем».

Накануне Роскомнадзор начал борьбу за прекращение доступа к запрещенным сайтам через VPN-сервисы. Регулятор потребовал от десяти VPN-сервисов подключиться к его системе для блокировок страниц, включенных в реестр запрещенных сайтов.

Кроме OpenVPN и VyprVPN, Роскомнадзор выдвинул требование NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, ExpressVPN, IPVanish, Kaspersky Secure Connection, TorGuard и VPN Unlimited. После этого TorGuard объявил о прекращении сотрудничества с российскими дата-центрами, чтобы не ставить под удар безопасность и конфиденциальность клиентов. В сервисе Nord сообщили, что в установленные сроки рассмотрят несколько вариантов действий. В свою очередь в «Лаборатории Касперского» отметили, что намерены соответствовать требованиям российского законодательства.

Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к ФГИС обязаны подключиться VPN-сервисы, анонимайзеры и поисковые системы. За отказ подключиться к этой системе, согласно КОАП, предусмотрены блокировка и штраф до 700 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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