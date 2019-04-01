Персональные данные россиян утекают через кассовые аппараты магазинов

Данные российских покупателей о приобретениях в магазинах передаются в неизвестном направлении третьим лицам. Об этом сообщил «Известиям» оператор фискальных данных «Первый ОФД», который собирает сведения о продажах для передачи в ФНС.

«Системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц», – говорится в письме одного из крупных ОФД, адресованном своим потребителям. Кроме того, в рассылке указывается, что такая практика не соответствует 54-ФЗ.

Специалисты сервисного центра сообщили, что бывают случаи, когда настройки касс изменяются таким образом, чтобы данные о покупках направлялась «на сторону, в неизвестном направлении». «Условно говоря, от торговца бытовой техникой к продуктовому ритейлеру», – указывает сотрудник сервисного центра.

При этом согласно договору информация должна приходить исключительно на сервер ОФД. Эксперты отмечают, что утечкой могут воспользоваться далеко не в интересах потребителей. Например, данные могут быть подвергнуты анализу для выяснения предпочтений покупателей и конкурентной разведки.

Программное обеспечение кассовой техники также может быть причиной утечек, оно может передавать данные и без ведома владельца аппарата. «ПО кассы может дополнительно передавать информацию третьей стороне, однако это вопрос к добросовестности разработчиков, а не к ОФД или их клиентам, – отмечают эксперты. – Кроме этого, не исключены уязвимости в информационной безопасности самих операторов фискальных данных».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.04.19

В Нижневартовске задержали преступную группу во время хищения углеводородов (ФОТО). / Власти Ямала вынуждены выселить людей из треснувшей новостройки и заплатить за новое жилье. / АТК «Ямал» покупает в салоне шикарный «Лексус», который год назад сама же продала (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»