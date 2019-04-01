Жилые комплексы оснастят системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора предприятия Владимира Дмитриева.

По его словам, на начальном этапе можно разместить систему датчиков на территории строящегося объекта. Это позволит избавиться от лишних заборов и сократить охрану. В дальнейшем систему могут задействовать на территории готового жилого комплекса для распознавания людей и машин. «В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики», – уточнил гендиректор «Калашникова».

Минстрой положительно относится к внедрению системы, так как она поможет повысить безопасность граждан, заявили газете в ведомстве. «При постоянном росте конкуренции среди девелоперов использование систем биометрии, на наш взгляд, станет очень востребованной технологией, – рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2019 году в Москве будет развернута общегородская система распознавания лиц для розыска преступников. В мэрии пояснили, что с этой целью уже обновлены 40% из 162 тыс. городских видеокамер. Ранее запущенный в транспорте и на стадионах пилотный проект был признан успешным.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.04.19

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