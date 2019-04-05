Половина онлайн-банков в России не имеют защиты от хакеров

61% интернет-приложений российских банков имеют крайне низкий уровень защиты от кибератак. Об этом сообщается в исследовании компании Positive Technologies.

Среди проблем, которые влечет недостаточная защита интернет-банкинга, – перехват данных, нарушение логики работы программы, разглашение персональных данных, проблемы с двухфакторной аутентификацией. Хакеры могут не только получать доступ к программам, но и редактировать информацию в них.

Так 54% найденных уязвимостей могут стать причиной кражи средств со счетов клиентов банков. Кибермошенники в силах подменить номер автоплатежа или выкрасть номера карт своих жертв.

Кроме того, 77% банков проводят операции без дополнительной защиты. Зачастую без подтверждения по СМС можно перевести деньги или отключить рассылку одноразовых паролей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.04.19

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