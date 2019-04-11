Российскую армию вооружат «Удавами»

Межведомственная комиссия подписала акт о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов. По его словам, Минобороны уже утвердило документ. Пистолет получил литеру «О1».

Заместитель гендиректора ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») Михаил Левшунов рассказал, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках, передает РИА «Новости».

Отметим, что самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 мм – полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Емкость магазина составляет 18 патронов, что на десять больше, чем у пистолета системы Макарова. Из «Удава» можно стрелять всеми видами боеприпасов 9×21 мм: трассирующими, бронебойными, экспансивными. Кроме того, специально для нового пистолета разработали два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости.

«Удав» будут производить в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка. Весной «Удав» поступит в серийное производство в интересах Минобороны. Тактико-технические характеристики гражданской версии позволят ей конкурировать с такими брендами стрелкового оружия, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning и CZ. В продаже она может появиться уже в 2020 году.

«Звезда» представляет новейшую разработку ЦНИИТОЧМАШа – новый пистолет российского производства «Удав». Он превосходит предшественника по всем показателям, выполнен из композитных материалов и может применяться в комплексе с устройством для бесшумной стрельбы и лазерным целеуказателем.

Конструктору «Удава» – Ивану Козлову – всего 29 лет. Как отмечает ТК «Звезда», столько же было Михаилу Калашникову, когда принимали на вооружение его АК-47. «Удав» одинаково удобен и для левши, и для правши, а для облегчения конструкции вся нижняя часть и рукоятка сделаны из композитных материалов. Материалы, сплавы, а также некоторые элементы механизма пока держат в секрете. В пистолете удалось совместить уникальную убойную силу и легкость в использовании.

В ходе испытаний «Удав» подвергали воздействию песка и пыли, заливали водой, нагревали и охлаждали. В итоге пистолет может безотказно работать при температурах от -50 до +70 градусов.

По оценке экспертов, «Удав» – один из самых мощных пистолетов в мире. «Этот пистолет уже существенно отличается от пистолета Макарова и позволяет вести эффективную стрельбу на большей дальности по сравнению с ПМ. Если у пистолета Макарова эффективная дальность стрельбы 40-50 метров, то «Удав» позволяет вести эффективную стрельбу на дистанции до 100 метров», – утверждает инженер ЦНИИТОЧМАШа Кирилл Дугин.

Москва, Иван Гридин

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