Россия зафиксировала на МКС запах спирта и пожаловалась в NASA

Россия направила в NASA замечания и вопросы из-за выброса в атмосферу МКС изопропилового спирта. Инцидент произошел после стыковки со станицей корабля Dragon-2.

Космический корабль Dragon-2 компании SpaceX был запущен с мыса Канаверал во Флориде 2 марта. Полет носил испытательный характер: вместо экипажа на нем отправили 180 кг грузов и манекен в скафандре, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой». Он был оснащен записывающей аппаратурой, регистрирующей изменения, способные оказать влияние на экипаж, напоминает РБК. 3 марта корабль успешно состыковался с МКС, и в тот же день на российском сегменте станции сработал сигнал тревоги. Изначально было выдвинуто предположение о поломке системы генерации кислорода. После переговоров с коллегами из Москвы Центр управления полетами в Хьюстоне пояснил, что сирена могла сработать из-за изменений в конфигурации станции.

Анализатор воздуха показал, что в атмосфере станции повышено содержание изопропилового спирта: концентрация составила около 6 мг на кубометр. После запуска системы очистки воздуха, показатель снизился в 3 раза. А до стыковки концентрация составляла десятую долю миллиграмма .

«Из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта, – цитирует РИВ «Новости» руководителя Центра подготовки космонавтов Павла Власова. – Все замечания выданы, вопросы заданы».

Власов уточнил, что российская сторона задает все вопросы по работе частных американских космических кораблей не непосредственно компании SpaceX, а через посредника в лице NASA.

И добавил: такая политика взаимодействия понимания у России не вызывает, однако, американские партнеры понимают, что при работе на МКС им придется отвечать на вопросы международных партнеров.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.05.19

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