«Хьюстон, у нас проблема»: у астронавтов на МСК сломалась кухня

На Международной космической станции (МКС) в американском сегменте сломался нагреватель. Астронавты остались без кипятка и горячей пищи.

О поломке сообщил командир МКС Лука Пармитано. Из-за короткого замыкания ночью отказал нагреватель воды в модуле Unity, в связи с чем стало невозможно подогревать пищу, передает РИА «Новости».

В настоящее время астронавты пользуются кухней на российском сегменте станции в модуле «Звезда». Пармитано попросил специалистов центра управления полетами как можно быстрее устранить проблему.

В настоящее время на МКС находятся космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американские астронавты Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 22.10.19

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