Потоп на МКС: астронавты борются с утечкой воды

Астронавты Международной космической станции (МКС) борются с потопом в одном из отсеков. ЧП произошло в японском модуле Kibo в американском сегменте станции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что проблема возникла во внутренней системе терморегулирования, что привело к утечке воды. Астронавты вынуждены бороться с подтоплением, используя бумажные салфетки и полотенца.

В настоящий момент пока неизвестно, что стало причиной потопа.

Напомним, это не первая поломка на МКС. Недавно также в американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа. В июне астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос.

Стоит отметить, что в американском сегменте станции неоднократно фиксировались утечки аммиака. В 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же сломалась система переработки мочи, и выходил из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

14 января 2015 года в американском сегменте сработал датчик давления и экипаж МКС был вынужден срочно покинуть американский сегмент станции и перейти в российскую часть.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.07.18

Ученые: пирамида Хеопса поможет создать световые компьютеры. / Россия задумалась о продаже за рубеж оснащенных «Калибрами» кораблей. / Российская армия отказывается от танков «Армата» из-за их дороговизны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»