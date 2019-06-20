российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июня 2019, 10:23 мск

Новости Наука

Саботаж на МКС: Космонавты отказываются сдавать спермограмму

Фото: Роскосмос

Российские космонавты не хотят сдавать сперму на анализ. Об этом сообщила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

«Мы не можем провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы», – рассказала Огнева РИА «Новости».

По ее словам, ученые натыкаются на препятствия морально-психологического и этического характера. «Желающих среди космонавтов не находится», – добавила Огнева.

Просьба сдать биоматериал в космосе «вызывает у всех улыбку и неприятие». В результате для ученых остается непосильной задачей исследование сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

В «Научном центре изучения Арктики» нашли подозрительные закупки. / Ученые связали болезни зубов и десен с рисками развития рака. / Ученые обнаружили полезное для мужчин свойство йогурта. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Роскосмос

Медведев устроил разнос «Роскосмосу» за потерю Россией космического лидерства

В «Роскосмосе» раскрыли детали нового конкурса по отбору в отряд космонавтов

Сутки на Венере обойдутся в 17 млрд рублей

В США в ходе испытаний взорвался космический корабль SpaceX

Минобороны заявило об опасности для МКС обломков сбитого Индией спутника

Российский космонавт рассказал об алкоголе в космосе и инопланетянах

Роскосмос рассказал о намерении ОАЭ купить корабль «Союз»

Рогозин назвал «ширмой» лунную программу США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Бульварное чтиво, Наука, Общество, Россия, Роскосмос,

Новости партнеров