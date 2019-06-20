Саботаж на МКС: Космонавты отказываются сдавать спермограмму

Российские космонавты не хотят сдавать сперму на анализ. Об этом сообщила заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

«Мы не можем провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы», – рассказала Огнева РИА «Новости».

По ее словам, ученые натыкаются на препятствия морально-психологического и этического характера. «Желающих среди космонавтов не находится», – добавила Огнева.

Просьба сдать биоматериал в космосе «вызывает у всех улыбку и неприятие». В результате для ученых остается непосильной задачей исследование сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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