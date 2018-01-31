NASA хочет кормить астронавтов едой из фекалий

Специалисты NASA занялись разработкой системы переработки отходов жизнедеятельности астронавтов, которая бы производила пищу для них. По мнению экспертов, такая фабрика позволит людям с наименьшими затратами и за более короткий срок колонизировать глубокий космос.

По задумке разработчиков, питательная биомасса будет напоминать по консистенции клей. NASA планирует начать тестирование новой еды для космонавтов уже в ближайшее время. Предполагается, что тестировать «еду будущего» будут астронавты МКС. Еду из фекалий получают благодаря облигатно метанотрофному грамотрицательному кокку рода Methylococcus – этот микроорганизм способен получать весь необходимый ему углерод из метана, пишет Planet-today.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.01.18

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