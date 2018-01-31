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Среда, 31 января 2018, 16:41 мск

Технологии

NASA хочет кормить астронавтов едой из фекалий

Специалисты NASA занялись разработкой системы переработки отходов жизнедеятельности астронавтов, которая бы производила пищу для них. По мнению экспертов, такая фабрика позволит людям с наименьшими затратами и за более короткий срок колонизировать глубокий космос.

По задумке разработчиков, питательная биомасса будет напоминать по консистенции клей. NASA планирует начать тестирование новой еды для космонавтов уже в ближайшее время. Предполагается, что тестировать «еду будущего» будут астронавты МКС. Еду из фекалий получают благодаря облигатно метанотрофному грамотрицательному кокку рода Methylococcus – этот микроорганизм способен получать весь необходимый ему углерод из метана, пишет Planet-today.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.01.18

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