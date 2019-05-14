В WhatsApp нашли опасную брешь

Эксперты обнаружили в приложении WhatsApp опасную уязвимость, воспользовавшись которой злоумышленники внедряли на телефоны шпионские программы. По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, обезопасить себя и свой смартфон от вредоносного ПО можно, обновив приложения, передает РИА «Новости».

Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что в приложении была обнаружена уязвимость, которая позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны. Приложением пользуются 1,5 млрд человек по всему миру. Любой из них мог стать жертвой хакеров, отмечают эксперты. По данным издания, вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

Лифшиц напомнил, что компания WhatsApp рекомендовала пользователям обновить приложение, таким образом не пострадавшие пользователи смогут обезопасить себя. «Если производитель рекомендовал обновить приложение, то после уже безопасно. Обновить по требованию производителя», – добавил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.19

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