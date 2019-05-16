Испытатель рассказал, как УВЗ выиграл контракт на поставку танков в Индию

Завтра, 17 мая 2019 года, Уралвагонзавод будет отмечать 20-летний юбилей со дня отправки первых танков Т-90С в Индию. Именно в этот день в теперь уже далеком 1999-м году первые гусеничные машины данной модели отправились в жаркую Индию. Произошло это через несколько дней после смерти главного конструктора боевой машины Владимира Поткина. Он ушел из жизни 13 марта 1999 года. Именно самоотверженная работа конструкторов и тружеников УВЗ в тяжелые 90-е годы прошлого века обеспечила подписание контракта на поставку танков в Индию. По мнению наблюдателей, этот контракт спас УВЗ от закрытия и вывел танкостроение из стагнации в начале нулевых.

О том, как шла подготовка и сами испытания первых танков для Индии, рассказали участники тех событий. «Было очень много работы над Т-90. В очень короткие сроки мы готовили танк. Мне кажется, что я проводил на работе сутки напролет, ел и спал на рабочем месте. Был настоящий цейтнот. Люди вкладывали душу в этот проект», – рассказал водитель-испытатель Уралвагонзавода Олег Домрачев.

Очевидцы вспоминают, что перед отправкой танков в аэропорт их погрузили на трейлеры, а священнослужитель благословил автоколонну. По их словам, тогда казалось, что все молились всем богам в надежде, что контракт будет подписан. Испытания в Индии продолжались около двух месяцев. Условия были тяжелые – огромные суточные перепады температуры, бездорожье, пески и бури. После этого гусеничные машины оказались в тропических лесах с влажным воздухом. Тагильские танки с успехом проявили свои лучшие качества в сложных климатических условиях Индии.

«Устранение каких-то конструкторских недоработок занимало не больше месяца, тогда как в обычных условиях на это ушел бы не один год», – рассказал ТАСС гендиректор созданного в то время Российского агентства по обычным вооружениям Александр Ноздрачев.

По словам Олега Домрачева, создавалось впечатление, что против российских танков было всё. Так, например, именно во время ходовых испытаний в индийской пустыне Тар можно было наблюдать такое редкое для этого региона природное явление, как дождь. «Всё началось с бури в пустыне. На нас надвигалась стена песка как в приключенческих фильмах! И вдруг с неба начало капать, а затем стеной пошел дождь. Молнии сверкали по горизонту. Буквально за секунды на месте песчаных барханов остались только островки их верхушек, всё остальное было залито водой», – вспоминает испытатель. Он отметил, что это позволило показать российские танки с выгодной стороны – они без проблем форсировали затопленные участки.

Испытатели Уралвагонзавода работали самоотверженно, на износ. Они день и ночь доказывали, что производимая на родном уральском заводе техника – действительно лучшая в мире. Их усилия не были потрачены впустую. Индийские военные по достоинству оценили машины – в 2001 году контракт был заключен. Именно этот контракт дал новый импульс российскому танкостроению и спустя всего несколько лет мир увидел танки «Армата» – новое поколение машин от «людей из брони».

«Индийский контракт, без преувеличения, вдохнул новую жизнь в заводы и КБ. Дал отрасли мощный импульс. И УВЗ не упустил эту уникальную возможность, а реализовал ее и продолжил свое развитие. В следующем году исполнится 100 лет отечественному танкостроению, к которому отрасль подходит, загруженная заказами, с большими планами на будущее» – отметил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

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