«Нет связи и интернета»: абоненты Tele2 жалуются на массовый сбой в работе сети

Пользователи мобильного оператора Tele2 жалуются на сбои в работе сети.

С проблемами утром 30 мая столкнулись, в основном, жители Москвы и ряда подмосковных городов (Мытищи, Балашиха, Монино, Подольск и др.), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Иркутска, Казани, следует из данных сайта Downdetector.

По его информации, 51% жалоб касаются сбоя работы всех сервисов, 37% абонентов указывают на проблемы в работе мобильного интернета, а 11% – на сложности при использовании мобильной связи.

«Москва. Сеть лежит… С поддержкой через приложение Теле2 связаться не удается», – пишет один из пользователей.

Под брендом Tele2 работает российский оператор связи «Т2 РТК холдинг», основным акционером которого является Ростелеком.

В пресс-службе «Т2 РТК Холдинг» уточнили, что причиной сбоя в столичном регионе стала проблема в работе оборудования на одном из узловых объектов связи, передает РБК. В компании заверили, что «работоспособность всех сервисов полностью восстановлена». Между тем, пользователи продолжают сообщать о проблемах в работе сети: «Шереметьево 1, нет вообще нечего, с 10:30 по настоящие время»; «Не работает интернет, Москва».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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