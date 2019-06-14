Ученые запатентовали плавучие «леса» для противодействия тайфунам

Австралийские инженеры разработали гигантские волноломы со скошенной поверхностью, напоминающей пандус. Эти конструкции позволят рассеивать энергию волн, которые наносят значительный ущерб побережью многих стран, сообщает New Atlas.

Для противодействия ветру волнообразная конструкция утыкана несколькими рядами труб длиной 20 метров. Они изготовлены из бетона и пластика. Такая конструкция сохраняет гибкость и в то же время позволяет сопротивляться ветру, снижая его скорость и разбивая единый поток на подступах к берегу. Вдобавок, вода будет попадать в полые трубы еще больше рассеивать энергию волн.

Технологию плавучего «леса» запатентовали изобретатели из Университета Квинсленда. Они уверены, что их разработка позволит уберечь от разрушительных тайфунов берега Бангладеша, Мозамбика, Тайваня и Филиппин – стран, на которые регулярно обрушиваются ураганы.

Фото: newatlas.com

Как отмечает «Хайтек», уже сейчас, вследствие глобального потепления штормы в морях и океанах стали более яростными и угрожают прибрежной инфраструктуре. А к концу века следует подготовиться к ураганам, достигающим скорости в 370 км/ч.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 14.06.19

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