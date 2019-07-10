Ростех заявил о желании оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

Обычные триплексы в остеклении вагонов российских поездов хотят заменить на инновационные стекла с OLED-матрицей. Новинка также может появиться в общественном транспорте, в витринах магазинов и на остановочных комплексах. Разработка принадлежит холдингк «Швабе» (входит в Ростех) и LG Electronics. Опытный образец представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге.

«Стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности, метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Екатеринбург, Иван Гридин

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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