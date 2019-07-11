Подводный флот России вооружат беспилотными «летающими тарелками»

В России намерены создать подводные лодки, похожие по внешнему виду на «летающие тарелки». Такое заявление сделал научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин, передает ТАСС.

По его словам, вскоре российские подлодки кардинально изменят привычный облик. «Возможно, они будут даже походить на летающие тарелки. И, конечно, они будут безэкипажными», – уточнил Половинкин.

Он рассказал, что во время недавнего ученого совета, эксперты дали волю фантазии и придумали новые обводы корпусов подлодок. Он отметил, что мир не стоит на месте и внешний вид субмарин будет меняться в соответствии со временем. «У нас есть кое-какие разработки, но они еще сегодня проходят этап осмысления», – заключил Половинкин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.19

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