Google призналась в прослушивании клиентов

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании. Из официального заявления следует, что Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру.

«Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», – пояснили в компании.

Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.

В Google особо подчеркнули, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.07.19

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