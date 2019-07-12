Российские ученые разработают уникальную систему обнаружения подлодок

Учёные Крыловского государственного научного центра приступили к разработке и внедрению принципиально нового способа обнаружения подводных лодок – по следу, который остаётся в воде от работы их гребных винтов.

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин рассказал, что учёные обратили пристальное внимание на поля следности – возмущение воды от работы винтов подводной лодки, передает ТАСС. По их мнению, они являются наиболее перспективным явлением для обнаружения подводных лодок, потому что дольше сохраняются в воде, нежели акустические и электромагнитные поля.

По словам Половинкина, Крыловский центр начал вплотную заниматься акустикой субмарин, но разглашать детали этой программы запрещено ввиду секретности. Научный руководитель КГНЦ лишь отметил, что это разработка принципиально новых средств, способов, методологий, а также снижение акустических шумов не только 4-го, но и 5-го поколений подводных лодок. Будет снижена виброактивность исполнительных механизмов: двигателей, винторулевых групп и других элементов пропульсивного комплекса.

В качестве дальнейшего направления работы будут определены новые требования к виброакустическим характеристикам, которые станут жёстче. Также будет уделено внимание и новым покрытиям: конструкционным материалам, полимерным материалам, метаматериалам и нанотехнологиям. Главной задачей, по словам Половинкина, является определение требований по приоритетам физических полей, которые делают субмарину скрытной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.07.19

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