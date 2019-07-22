Немцы смогли разогнать капсулу Hyperloop Pod Маска до рекордной скорости

Команда специалистов Мюнхенского технического университета смогла побить рекорд конкурса SpaceX Hyperloop Pod, разогнав прототип капсулы Hyperloop до 463 километров в час. Ранний рекорд был установлен так же командой из Мюнхенского технического университета. Он составил 457 км/ч.

Напомним, что в рамках Hyperloop Pod команды студентов-инженеров пробуют разогнать прототипы капсул Hyperloop в тестовой трубе. Сам же концепт Hyperloop был предложен Илоном Маском в 2013 году. Он предполагает транспортную систему, в которой капсулы будут двигаться по специальным трубам с разряженной атмосферой, чтобы достигать скорости в 1200 км/ч. В 2019 году в конкурсе приняли участие 42 команды.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 22.07.19

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