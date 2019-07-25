Новое оборудование позволит Росгидромету повысить точность прогнозов вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая способна повысить точность прогнозов погоды вдвое. «Дочка» Росгидромета – «Гидрометсервис» – заключила контракт со структурой госкорпорации «Ростех» на поставку геофизических приборов и инструментов. Общая сумма контракта составит почти 138 млн рублей. Это следует из конкурсной документации, пишут «Известия».

Издание сообщает, что, по словам гендиректора КРЭТ Николая Колесова, поставки «Гидрометсервису» оборудования для радиозондирования атмосферы уже начались. Система, имеет название «Полюс-С». Она предназначена для получения метеорологической информации – о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра.

По словам Колесова, она позволит в два раза увеличить точность прогнозирования погоды за счет того, что радиозонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, чем используемое сейчас оборудование. Если погрешность эксплуатирующихся радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градуса, что соответствует действующим требованиям Минприроды, то у новых она всего 0,6.

С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос». Точность прогнозирования, в том числе долгосрочного, крайне важна для экономики, поскольку влияет на ВВП страны в целом, отмечают экономисты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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