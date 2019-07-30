Российских хакеров обвиняют в слежке за пользователями PornHub

Иностранные специалисты по кибербезопасности обнаружили шпионские программы, которые маскируются под популярные приложения. Эксперты считают, что вредонос написали российские разработчики.

Специалисты из Канады выяснили, что программы-шпионы заражают приложения, которые в свою очередь маскируются под программы, пользующиеся популярность – Evernote, Google Play, Pornhub, пишет Forbes USA.

Вирус превращает смартфон в настоящее шпионское устройство. Хакеры могли прослушивать не только звонки, но и разговоры по микрофону мобильника, собирать пароли и логины, получать информацию об интересах владельца.

По мнению экспертов, вредонос разработали сотрудники «Специального технологического центра». Ранее петербургская компания попала под санкции в связи с подозрением о вмешательстве в выборы президента США.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 30.07.19

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