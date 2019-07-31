Минобороны вооружается отечественными ускорителями нейросетей

Минобороны приобрело отечественный ускоритель нейросетей. Разработка принадлежит НТЦ «Модуль», который позиционирует себя как единственный производитель отечественных нейропроцессоров. Первый образец уже поступил в распоряжение инновационного технополиса Минобороны «Эра» в Анапе.

По мнению вице-премьера Юрия Борисова, в научные роты следует поставить еще 20-50 образцов, передает РИА «Новости». Нейронные микропроцессоры отличаются от обычных повышенной в десятки раз скоростью. Они применяются для ускорения работы нейросетей. Минобороны будет использовать ускоритель для анализа изображения с разведывательных дронов – он будет задействован в процессе определения целей. Какой именно нейропроцессор был поставлен, не уточняется.

В феврале 2019 г. «Модуль» представил на 12-й Международной авиакосмической выставки Aero India ― 2019 нейропроцессор NM6408, который месяц спустя был запущен в серийное производство. NM6408 производится на Тайване, стоимость составляет около $70 против $100 за аналогичные зарубежные решения. Чип был разработан в рамках контракта с Минпромторгом на 480 млн рублей, напоминает Cnews.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.19

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