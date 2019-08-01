В России наладят производство мультикалиберного модульного оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили в пресс-службе института.

«Запатентованная российскими оружейниками разработка предоставляет возможность использования как разных калибров путем замены ствола, личинки затвора и магазина, так и различного типа лож из-за унификации крепления, допуская также установку различных спусковых механизмов. Кроме того, обеспечивается надежное базирование всех модулей, располагаемых на каркасе, упрощается сборка и изготовление деталей», – цитирует РИА «Новости» слова представителя института.

Там также пояснили, что это оружие состоит из отдельных функциональных элементов, позволяющих производить их замену по желанию пользователя – при переходе на другой тип патронов. Причем ствол может быть заменен без использования специального инструмента. «Задача изобретения – в повышении эргономических качеств и эксплуатационной надежности модульного огнестрельного оружия, в частности, распределении функций сложной центральной части между отдельными модулями, устранении недостатков, имеющихся у аналогичных зарубежных образцов», – рассказали в пресс-службе.

В институте уверены, что модульное оружие даст солидные преимущества обладающему им охотнику. «Вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия он будет оформлять одно – на модульный образец, а, отправляясь на охоту, только менять стволы в зависимости от того, на какой трофей рассчитывает», – резюмировали в пресс-службе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.19

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