«Туполев» создаст новый транспортник для военных

Глава авиастроительной компании «Туполев» Александр Конюхов сообщил о планах строительства среднего военно-транспортного самолета (СВТС) на замену Ан-12. «В перспективе – работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», – заявил Конюхов, выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы (ЖЛИ и ДБ).

Среди перспективных направлений работы он также назвал создание сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями. По данным «Интерфакса», концепцию среднего транспортника для замены украинского Ан-12 планировалось утвердить в 2019 году. В качестве проектов СВТС компания «Ильюшин» предложила проект Ил-276, а «Туполев» – Ту-330.

«Минобороны утверждено тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолёт. Научно-технический совет Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) прорабатывает концепцию среднего транспортника, опираясь на разработки входящих в корпорацию компаний «Ильюшин» и «Туполев», – сказал собеседник агентства в ноябре 2018 года.

Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.

СВТС предназначен для транспортирования грузов массой 20 тонн на расстояние 2 тыс. км, а также парашютного десантирования личного состава, грузов и техники на платформах. Самолет будет выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом и двумя турбореактивными двигателями, размещенными на пилонах под крылом.

Он сможет взлетать с грунтовых и искусственных взлетно-посадочных полос, кроме того, будет обеспечено автономное решение транспортных задач в отрыве от основного аэродрома базирования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.08.19

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