Япония создает военно-космическое подразделение

Правительство Японии намерено создать в 2020-м году военно-космическое подразделение Сил самообороны в связи с активизацией использования космоса в оборонных целях другими странами, в том числе США, Россией и Китаем. Об этом пишет японская газета «Иомиури». По данным газеты, ожидается, что новое подразделение из 70 человек будет размещено на военно-воздушной базе Сил самообороны в городе Футю к западу от Токио. План его создания был составлен в декабре 2018 года.

«Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, ее эксплуатация ожидается с 2023 года», – говорится в сообщении. Главная задача подразделения – следить за космическим мусором, угрозами атак или помех со стороны спутников других стран. Ввиду того, что такого опыта у Сил самообороны Японии не было, после создания подразделения его сотрудники будут направлены на тренинги в вооруженные силы США и японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Изначально новое подразделение планировалось создать к 2022 году, однако работу было решено ускорить. США планируют создать свои космические войска до 2020 года, то есть практически одновременно с Японией, в чем Токио видит большие возможности для взаимодействия с американскими вооруженными силами в космическом пространстве. В апреле этого года на переговорах в формате «два плюс два» между США и Японией в Вашингтоне была достигнута договоренность оснастить планируемый к запуску в 2023 году японский квазизенитный спутник сенсором космического слежения министерства обороны США.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 03.08.19

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