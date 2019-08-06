ФСБ получила право инициировать блокировки сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ включен в список компетентных организаций Координационного центра доменов (КЦ РФ) зоны.ru/.рф, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора КЦ РФ Андрея Воробьева.

«НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов», – заявил Воробьев.

Теперь НКЦКИ может обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители, чтобы разделегировать доменное имя и фактически закрыть доступ к интернет-ресурсу, поясняет издание. Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.19

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