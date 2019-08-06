Мошенники используют фейковые видео с лицами знаменитостей

Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили новый способ мошенничества. При этом злоумышленники используют высокие технологии, чтобы похищать деньги граждан.

Как сообщили в компании «Инфосистемы Джет», в интернете появились видео с наложением лиц и голосов известных людей. Специалисты называют эту технологию deep fake, передает РИА «Новости».

«Эта технология позволяет заменить движения губ и речь человека на видео. Обычному пользователю довольно сложно определить подобные фейки, и многие принимают такие шутки за чистую монету, что, в свою очередь открывает широкие возможности для разного рода мошенников и провокаторов», – рассказали в компании.

Фальшивые знаменитости обещают ценный приз или денежное вознаграждение за переход на сайт. Пользователь, кликнувший на ссылку, попадает на портал со сгенерированным именем домена.

«Спектр зловредного применения deep fake и подобных технологий очень широк: шантаж, дискредитация медийных персон и политических деятелей, нечестная конкуренция в бизнесе и политике», – говорят эксперты.

Распознать фейк на видео можно по нескольким признакам: если на кадрах глаза не моргают, все время открыты или полузакрыты; резкое колебания четкости изображения; появление странных шлейфов вокруг контура головы при резких движениях, поворотах, наклонах; колебания освещенности и теней на лице, если положение лица относительно источника света не меняется.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.19

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