Генпрокуратура: Современным хакерам не обязательно быть гениями

В Генпрокуратуре составили портрет современного киберпреступника. Оказывается, чтобы взломать чужой компьютер, не обязательно хорошо разбираться в программировании.

По словам официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, последнее время портрет киберпреступника претерпел значительные изменения. «Мы видели фильмы, привыкли к этому, что это очень умный парень, который живет в компьютере, он гений компьютерный и переходит на «темную сторону». Ну правда, да, раньше хакеры были очень квалифицированными программистами», – отметил Куренной в ходе программы «Эфир».

Теперь же хакеры – это молодые люди 30-35 лет, не всегда даже имеющие высокую техническую квалификацию. Дело в том, что подобная тенденция связана с растущей доступностью и развитием способов для взлома и совершения киберпреступлений.

В широком доступе есть технологии и инструменты, позволяющие взламывать компьютерные системы. «И есть большое количество, к сожалению, пока не заблокированных ресурсов, форумов, других порталов, есть даркнет. Там можно купить, можно попросить программы, скрипты», – заключил Куренной.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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