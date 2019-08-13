Эксперты указали на три серьезные уязвимости в WhatsApp

В Лас-Вегасе состоялась очередная конференция Black Hat, посвященная вопросам информационной безопасности. Ее участники в очередной раз отметили опасности современного цифрового мира. В частности, представители Check Point сообщили о новых опасных брешах в WhatsApp.

Эксперты указали на три серьезные уязвимости в WhatsApp

В частности, одна из уязвимостей дает возможность хакерам не только читать переписку, но и редактировать ее. Второй уязвимостью стала возможность изменить получателя сообщения. Эксперты отмечают, что данная ситуация является серьезной угрозой, поскольку около полутора миллиардов людей пользуются данным мессенджером. Кроме того, разработчики отметили, что через два года только в Соединенных Штатах будет насчитываться около 25,6 млн пользователей данного мессенджера, отмечает Anonsens.ru.

Лас-Вегас, Иван Гридин

Лас-Вегас. Другие новости 13.08.19

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