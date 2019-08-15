В Microsoft признались в прослушке конфиденциальных разговоров пользователей

Компания Microsoft призналась, что прослушивает голосовые данные пользователей. В корпорации подчеркнули, что делают это для улучшения качества сервисов.

Накануне издание Motherboard обратило внимание на то, что Microsoft поменяла политику конфиденциальности, прописав в соглашении возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator. Конфиденциальные и личные разговоры клиентов прослушивали сотрудники фирм-подрядчиков, уточнил портал.

В Microsoft объяснили необходимость прослушки тем, что это необходимо для улучшения работы голосовых сервисов, например, поиска, распознавания голосовых команд, транскрибации и перевода речи.

«В некоторых случаях для помощи в улучшении работы наших голосовых сервисов мы привлекаем подрядчиков. При этом мы предпринимаем обязательные действия по де-идентификация данных, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, и требуем от подрядчиков соответствия высоким стандартам конфиденциальности, установленным европейским законодательством», – сообщили RNS в пресс-службе российского отделения Microsoft.

В компании признали, что не все пользователи четко информированы о возможности прослушки. Для этого и был изменен раздел положения о конфиденциальности.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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