Минпромторг потратит 1,25 млрд рублей на создание замены «Кукурузнику» Ан-2

Минпромторг выделит 1,25 млрд рублей на опытно-конструкторские работы по созданию легкомоторного самолета на замену морально устаревшего биплана Ан-2. В основу будущего самолета лягут наработки ТВС-2ДТС «Байкал» – опытного образца, созданного Сибирским НИИ авиации на базе «Кукурузника».

Самолет ТВС-2ДТС «Байкал» – завершающий вариант проекта ТВС. Он имеет цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новые фюзеляж и кабину пилотов. В сравнении с Ан-2 цельнокомпозитный самолет летает быстрее и дальше. Крейсерская скорость самолета – 330 километров в час, максимальная дальность полета – 4 тыс. километров. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС станет всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток, сообщает РИА «Новости».

Решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.19

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