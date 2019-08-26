Россия приступила к производству новейшего ракетоносца дальней авиации

Российские предприятия преступили к производству перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). «Минобороны утвердило все технические требования к самолету. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в «Туполеве» и на предприятиях кооперации, – рассказал «Интерфаксу» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Новый бомбардировщик-ракетоносец заменит в войсках нынешнее семейство самолетов дальней авиации: Ту-22М, Ту-95 и Ту-160. ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий. Он будет дозвуковым, основным предназначением самолета станет доставка в точку пуска ракеты с искусственным интеллектом. В зависимости от тактической обстановки боеприпас сам будет определять, когда, куда и по какому маршруту лететь.

Двигатель для ПАК ДА создает Объединенная двигателестроительная корпорация. Согласно открытым данным, силовая установка обеспечит тягу 23 тонно-силы. Испытания ракетоносца пройдут на подмосковной базе «Туполева» в Жуковском. Ранее глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов сообщил, что выкатка опытного образца намечена на 2021-2022 годы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.08.19

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