В российских аэропортах внедрят системы распознавания лиц

Крупные аэропорты России приступили к тестированию алгоритмов распознавания лиц. Для настройки работы системы может потребоваться до полутора лет, после чего она будет запущена в массовое применение.

«Сейчас идут пилотные проекты. Мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров», – цитирует ТАСС гендиректора компании NtechLab Александра Минина. По его словам, до конца 2019 года – начала 2020 года будут известны результаты пилотных проектов. Других подробностей он раскрывать не стал.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.19

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