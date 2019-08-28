Изобретатели создали лазерное пугало для защиты посевов

Ученые нашли новый подход в защите сельскохозяйственных угодий от птиц на замену не всегда эффективным чучелам, пропановым пушкам, ярким воздушным шара, химикатам и даже «танцующим фигуры», которые двигаются под действием нагнетаемых насосами воздушных потоков.

Исследователи предложили более эффективный способ борьбы с птицами – систему с постоянно движущимися лазерными лучами. Система работает на солнечных батареях. Она состоит из недорогих светодиодов, соединенных между собой и помещенных в пластиковое ведро. Это делает ее похожей на обычное пугало. По словам ученых, система прослужит до 20 лет, а одно пугало способно защитить от птиц территорию в радиусе 600 метров от устройства.

В 2017 году исследователи из Корнелльского университета подсчитали, что в среднем 16% посевов сахарной кукурузы в штате Нью-Йорк были уничтожены птицами. Для кукурузы вредителями являются скворцы и краснокрылые черные дрозды. Птицы не только едят кукурузу, но и портят стебли – на них не могут вырасти новые початки.

В августе ООН опубликовала доклад о вреде растущего сельскохозяйственного производства для планеты, напоминает «Хайтек». По оценке экспертов, на фермы, скотоводческие хозяйства и плантации приходится более трети выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, что приводит к сильным засухам и повышению температуры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.19

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