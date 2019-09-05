Создатели ГЛОНАСС придумали систему отслеживания из книг о Гарри Поттере

Российская компания, отвечавшая за внедрение ГЛОНАСС, разработала систему слежения за людьми и автомобилями без подключения к спутнику. Отслеживать перемещение объекта можно даже под землей.

Как рассказали РИА «Новости» в компании «Спейстим», система устанавливается в здании и позволяет определить местоположение человека или автомобиля с точностью до 10 см. Систему можно подключить к любым картографическим приложением смартфона.

«Фактически, данная система позволяет определить местоположение объекта в любом месте, даже под землей, куда не проникает сигнал спутника. Ее можно сравнить с «картой мародеров» из книг о Гарри Потере», – сообщил собеседник агентства.

Речь идет не просто об опытной разработке. Система была успешно внедрена на станции технического обслуживания одного из немецких производителей автомобилей. Ее использование помогло сократить издержки компании до 300 тысяч рублей.

Информация о подвижных объектах, находящихся в условиях отсутствия приема сигналов спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС), получается с помощью универсальной интеллектуальной телематической платформы. Данные собираются, обрабатываются, хранятся и могут передаваться между серверами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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