В России алкоголь можно будет купить без паспорта

В скором времени в России можно будет купить алкоголь или табачные изделия без предъявления паспорта. Однако понадобится установить мобильное приложение, заменяющее документ.

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, эксперимент по внедрению электронных паспортов распространят на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Мобильное приложение будет работать как оплата товаров с помощью технологии беспроводной передачи данных.

«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», – рассказал Акимов в интервью газете «Известия».

Кроме того, правительству предстоит определить законодательство под применение различных считывающих устройств – тачскринов для считывания отпечатков, либо устройств с технологией распознавания лиц, которые позволят контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем.

Подобные технологии уже довольно зрелые и, предположительно, они могут стать обязательными в России в течение нескольких лет. Цифровой эксперимент призван повысить безопасность граждан и выявить уровень попыток совершения мошенничества, подчеркнул Акимов.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов стартует в Москве с лета 2020 года, а выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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