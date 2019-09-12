Новая российская ракета «Буревестник» провалилась на испытаниях

Американская разведка узнала о неудачных испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Все пять пусков завершились авариями. Несмотря на провал, российские военные планируют завершить проект к 2025 году.

По данным телеканала CNBC, пять испытаний ракеты проводились с 2017 года. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, самый короткий – около четырех секунд, сообщили источники, знакомые с отчетом разведслужб США.

О «Буревестнике» ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что радиус полета ракеты неограничен, а траектория полета может быть «непредсказуемой». Эти факторы делают «Буревестник» неуязвимым «как для всех существующих, так и для перспективных систем ПРО и ПВО».

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, получать данные об испытаниях «Буревестника» лучше от российских специалистов и не ориентироваться на информацию из американских СМИ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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