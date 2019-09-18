Россия получила ракету «недостижимой для конкурентов дальности»

Россия обладает ракетой «недостижимой для конкурентов дальности». Такое заявление сделал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру».

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента», – заявил Обносов, отвечая на вопрос об ответных действиях России после испытания США новой ракеты. По его словам, решение об ответе зависит от высшего руководства, добавив, что не следует «бросаться в крайности, в очередную гонку вооружений». Вместе с тем Обносов сообщил, что у России есть технические возможности «значительно улучшить» тактико-технические характеристики.

«Если нам поставят задачу – решим ее, причем наименее затратными способами», – заявил Обносов. Он также отметил, что система ограничений в России жестко контролируется и связана с международными обязательствами, которые страна неукоснительно соблюдает.

Как писал «Новый День», в конце августа президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и профильным ведомствам подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности России.

Путин напомнил, что Россия и раньше располагала данными о том, что США длительное время занимаются созданием оружия, запрещенного по ДРСМД. Вместо того чтобы начать соблюдать договор, американцы «срежиссировали пропагандистскую кампанию» о том, что договор не соблюдает Россия, подчеркнул он. Не остается сомнений, что истинные замыслы США – избавиться от ограничений и «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет», подчеркнул российский лидер, добавив, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.19

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