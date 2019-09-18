В России появится система слежения за поведением водителей

В России к 2022 году появится специальная система слежения за поведением водителей. Она поможет предотвращать возникновение аварийной ситуации. Об сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ). Проект получил название Skytracking Transport Security. Его разработку ведет российская компания «Скайтрэк».

По задумке авторов, автоматическая обработка видеоданных позволит распознавать поведение водителя во время вождения: курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость и другие факторы, отвлекающие его во время вождения, а с помощью датчиков – превышение скорости, уход с маршрута, техническое состояние транспортного средства. Эти данные будет анализировать искусственный интеллект (ИИ) и сравнивать с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов. При необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности возникновения ДТП.

«Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение 3-5 лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля. Ее разработка начнется в 2020 году», – цитирует РИА «Новости» представителя компании-разработчика. Как отметил исполнительный директор отраслевого союза «Нейронет» НТИ Александр Семенов, новую систему будут устанавливать, в том числе, на общественный транспорт, что позволит существенно снизить аварийность на дорогах.

Москва, Иван Гридин

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