Лазейка для хакеров: в популярных смартфонах нашли опасную уязвимость

В операционной системе Android обнаружена серьезную уязвимость. Ошибка в ОС может открыть хакерам доступ к смартфонам Samsung, Huawei, Xiaomi, Pixel, Oppo, Moto и Oreo LG. Об этом сообщили аналитики Google в своем проекте Google Project Zero.

По их данным, уязвимость содержится в коде ядра Android. Ее опасность в том, что киберпреступники могут использовать ее для дистанционного контроля или полного взлома гаджета, в том числе посредством сетевых атак.

Эксперты корпорации отмечают, что уязвимость затрагивает мобильные устройства, на которых установлена Android 8.x и выше.

Отмечается, что данная ошибка операционной системы была обнаружена еще в 2017 году и устранена для более ранних версий Android, но ее впоследствии не исправили на новых версиях ОС. Об этом сообщало издание Engadget.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.19

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