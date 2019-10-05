В России готовятся к выпуску летающих автомобилей

В Новосибирске на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создана проектная лаборатория, в которой сформируют облик первого российского летающего автомобиля. Предполагается, что аппарат сможет летать на расстояние до 1000 км и развивать скорость в 300 километров в час, сообщает Фонд перспективных исследований.

Специалистам предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника со сверхкоротким взлетом и посадков. На нем будет гибридная силовая установка, передает РИА «Новости».

По задумке отечественных инженеров, аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Его полезная нагрузка, как рассчитывают авторы проекта, составит до 500 килограммов.

Ожидается, что технический облик летающего автомобиля будет сформирован в течение четырех лет. В эти же сроки планируется провести первые наземные и летные испытания.

Впервые о планах создать «летающий внедорожник» заговорили в 2017 году. Такая машина предназначена для перевозки грузов и пассажиров весом от 100 до 1000 килограммов, а также для проведения спасательных операций. Отмечалось, что этот аппарат не является беспилотником, но с автоматической системой управления.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 05.10.19

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