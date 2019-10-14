Развитие искусственного интеллекта обойдется России более чем в 1 трлн рублей

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» на развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта и производство роботов, потребуется 1,118 трлн рублей. Почти 283 млрд рублей из них нужно будет привлечь из бюджета. Об этом говорится в «дорожных картах», опубликованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В общей сложности разработано семь «дорожных карт»: «Технологии виртуальной реальности», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», «Квантовые технологии», «Новые производственные технологии», «Компоненты робототехники и сенсорика», «Системы распределенного реестра», «Технологии беспроводной связи».

Финансирование из бюджета мероприятий по поддержке цифровых технологий потребует 282,9 млрд рублей до конца 2024 года. Ожидается, что российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к этому времени вырастет в 80 раз – до 160 млрд рублей с 2 млрд рублей в 2018 году.

«Развитие искусственного интеллекта существенно улучшит ситуацию с здравоохранением в стране. Повысится качество медицинских услуг и точность диагностирования, – говорится в документе. – Все это увеличит ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян. Развитие искусственного интеллекта также улучшит ситуацию с образованием в РФ: каждый ученик сможет получать задание в соответствии с его способностями, а учителям и преподавателям не придется тратить время на выполнение однообразных операций».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

Норвежцы заявили о дефектах у американских истребителей пятого поколения F-35. / Путин сказал о новом оружии и очередном витке «холодной войны». / Путин: ПРО не защитят от российских ударных комплексов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»