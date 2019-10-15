Российские специалисты научились применять технологию для определения личности человека, который прячет лицо под маской. Личность можно установить по видео, даже если лицо человека и его телосложение скрыты под маской и специальной одеждой. Об этом повествуется в первой программе Следственного комитета России из цикла «Чудеса криминалистики». Ролик опубликован на YouTube.

Российские криминалисты рассказали о «чудесной» технологии определения личности

В нем рассказали о двух преступлениях. В первом случае в Тамбове неизвестный убил коммерсанта, при этом попав на записи камер уличного наблюдения. После применения технологии установления личности преступника вычислили. Во втором случае московские следователи доказали вину мужчины, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.19

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