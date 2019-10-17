Минтранс заявил о создании беспилотного метро

Минтранс представит доклад об использовании уже выделенных для развития транспортной телематики частот на заседании Госкомиссии по радиочастотам, которое состоится 22 октября. Также ведомство обоснует заявку о выделении нового ресурса, сообщает РБК.

Речь идет о заявке компании ГЛОНАСС-ТМ, которая год назад попросила выделить частоты 350-370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране. Данный ресурс потребовался для создания федеральной системы транспортной телематики.

По словам замминистра транспорта Алексея Семенова, новая система должна стать основой Единой навигационно-связной информационной системы транспортного комплекса. Эта среда необходима, чтобы автомобильный, водный, железнодорожный и авиационный транспорт, в том числе беспилотники, имели возможность обмениваться данными друг с другом и с транспортной инфраструктурой в реальном времени.

Система даст возможность, в том числе, оптимизировать управление транспортной инфраструктурой, внедрять беспилотный или высокоавтоматизированный транспорт, отслеживать перемещения грузов. Ранее частоты, добавил Семенов, в смежном и пересекающемся диапазоне 360-380 МГц для пилотирования беспилотных поездов получил Московский метрополитен. В настоящее время предприятие ведет испытания оборудования. Внедрение системы поддержали в ходе недавнего совещания метрополитены России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.10.19

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