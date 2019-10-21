Глава Роспатента рассказал о самом необычном изобретении за год

Самой необычной заявкой на патент в 2019 году стал зимний гаечный ключ, рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев. По его словам, новинку оценят те, кто сталкивался с необходимостью закрутить гайку в 40-градусные морозы.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», – раскрыл некоторые детали изобретения глава Роспатента. В целом, по его словам, лидерами среди сфер, откуда поступало наибольшее число заявок на патент в 2019 году, стали электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии и сельское хозяйство.

Ивлиев также уточнил, что у его ведомства есть и постоянные клиенты. В качестве примеров он привел Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.Федорова. Как передает РИА «Новости», он назвал «отрадной» тенденцию, когда компании дорожат своей репутацией, «защищая ее товарным знаком».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.10.19

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