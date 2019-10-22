Мультиварка оказалась самым бесполезным бытовым прибором

Россияне назвали бытовую технику, которая после покупки чаще пылится на полке. Опрос провел портал Hi-Tech Mail.ru. В исследовании участвовали 5 тысяч пользователей.

Каждый пятый назвал мультиварку самой бесполезной бытовой техникой. Кроме того, редко россиянам в быту помогают роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели.

В то же время чаще всего российские хозяйки пользуются микроволновкой, блендером, посудомоечной машиной и мясорубкой.

Несмотря на то, что робот-пылесос у большинства пылится в углу, 34% россиян хотят его приобрести, 28% называли среди самых желанных приборов посудомоечную машину, 23% – кофеварку, 20% – очиститель (увлажнитель) воздуха, 14% – машину для сушки одежды, передает ТАСС.

В домах российских семей чаще всего можно встретить микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.19

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